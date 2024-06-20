房屋局：新界區公屋輪候時間較市區短約1年

香港特區立法會19日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）香港特區政府房屋局副局長戴尚誠19日在立法會表示，去年公屋平均輪候時間年度分析顯示，新界區公屋申請者輪候時間，一般較市區或擴展市區的申請平均短約1年。展望未來新公屋單位供應集中在新界，預期輪候新界區的公屋申請者，會較快獲編配單位。



戴尚誠表示，公屋平均輪候時間只反映過去12個月內獲安排入住公屋的一般申請者的情況，而不應用作估算正在輪候公屋申請人獲編配公屋所需的時間。對於申請者而言，他們的輪候時間取決於多項因素，包括各可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區，以及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等等。若按區域或申請者類別細分平均輪候時間，由於每一個組別涉及的個案數目相對較少，相關的公屋平均輪候時間將會受不同因素影響而有較大的波動。舉例來說，每年獲安排入住離島區公屋的一般申請個案衹有約數十宗，以少數個案計算所得的平均輪候時間會容易出現很大的波動。“故此，我們認為按申請者類別或公屋選區等分類計算平均輪候時間，會誤導申請者，亦沒有太大意義。”



戴尚誠說，對個別申請者而言，各分區不同家庭人數的公屋申請最新編配進度更能讓他們估算“上樓”所需要的等候時間。就此，房屋署每月都於報章刊登各分區不同家庭人數的最新公屋編配進度，以及將有關資料上載至房委會／房屋署網頁，供申請者參考。相關資訊按各申請地區（即市區、擴展市區、新界及離島）及家庭人數表達，申請者可參考自己所選擇的地區和所屬家庭人數組別的最新編配進度，包括現正進行詳細資格審查及已接受配房的最高編號，資訊非常清晰透明。另外，一般申請者亦可參考未來各區的公屋供應以估計需要等候的時間。就此，房屋局會按季更新及公布未來五年的預測建屋量，同時把相關的公營房屋項目資料（包括項目名稱、位置、預計單位數目、落成年度等）一併上載至房屋局的網頁中。與此同時，發展局亦會按年更新未來第六至十年的公營房屋項目資料，供公眾參閱。



戴尚誠說，政府會每年就平均輪候時間的變化作出分析，並向公眾公布。二○二三年公屋平均輪候時間的年度分析顯示，新界區公屋申請者的輪候時間一般較市區或擴展市區的申請者平均短約一年。展望將來，因應新公屋單位供應集中在新界，我們預期輪候新界區的公屋申請者會持續較快獲編配單位。



