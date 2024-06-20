快評：南海強勢執法　台海常態化巡航

中評社快評／官方媒體19日公布畫面，中國海警執法人員17日在南沙群島仁愛礁鄰近海域登上企圖向非法“坐灘”軍艦運送物資的菲律賓運補船進行檢查。這是中國海警首度登上菲船“強勢執法”。



相關消息在台灣引起很大關注，很多人叫好，同時聯想到台海。網上有留言問：不見美艦保護，美國人跑到哪裡去了？也有留言說，今日菲律賓，下一個是台灣，台灣“海巡”須小心。



美國國務院當地時間17日曾發聲明，再次表示美國與菲律賓站在一起，並重申美菲共同防禦條約第四條適用於南海。問題是，菲律賓太小，美國離南海太遠，美國若真想插手，先得想好自己怎麼收場。



同樣、類似情景在台海也存在。今年2月，金門漁船事件發生後，大陸開始在廈金海域常態化執法，曾登臨台灣“初日號”觀光遊艇進行巡檢，事發時台灣“海巡”無力護艇，美艦鞭長莫及。據台灣“海巡署”19日統計，6月1日至14日兩周內，每天都有4艘大陸海警船在金門“限禁、禁止水域”外活動。大陸海警在台海常態化執法巡航一點也沒有放鬆。



中國海警仁愛礁海域阻截菲律賓運補船‎，首度登上菲船“強勢執法”，打擊了菲律賓親美“鷹派”的氣焰，同時也震懾了“台獨”。看看這次美國如何保護菲律賓，就能預知“台獨”未來的下場。