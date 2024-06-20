熱帶氣旋頻率及強度增加可致海鳥數量急劇下降

中評社香港6月20日電／一個國際研究團隊近日在英國《通訊-地球與環境》雜誌上報告說，氣候變化導致的熱帶氣旋頻率和強度增加可能導致海鳥數量急劇下降。



氣候變化正在增加熱帶氣旋等極端天氣事件的頻率和強度。熱帶氣旋是發生在熱帶、亞熱帶海面上的氣旋性環流，它們邊高速旋轉邊移動，平移速度從每小時幾公里到幾十公里不等。



新華社報導，由澳大利亞查爾斯·斯特爾特大學和英國自然歷史博物館等機構組成的研究團隊研究了2023年4月13日5級熱帶氣旋“伊爾薩”經過西澳大利亞的貝杜特島後，對島上繁殖的多個海鳥物種數量的影響。研究團隊在2023年4月至7月期間對該島進行了空中和地面調查，並評估了在熱帶氣旋中喪生的褐鰹鳥、白斑軍艦鳥和藍臉鰹鳥本地亞種的百分比。



結果顯示，這些海鳥種群的80%至90%，即至少2萬隻海鳥，在風暴中死亡，並且損失的主要是成年繁殖鳥。



研究人員說，由於許多海鳥壽命較長、世代時間長且每年養育的雛鳥很少，如果氣旋頻率增加，一次重大損失可能導致種群數量在下一次嚴重風暴到來之前無法恢復。這樣的種群損失還會對島嶼生態系統有直接影響，因為海鳥會通過鳥糞將海洋營養輸送到陸地上。



研究人員建議，需要在容易發生熱帶氣旋的地區仔細監控海鳥種群，以避免對島嶼和珊瑚礁生態系統造成長期破壞。