﻿國家隊吸高息港股　恒指單日飈514點

恒指昨大升超過五百點。（大公報） 中評社香港6月20日電／大公報報導，國家隊近月愈來愈積極入市吸納股份。國新投資有限公司（下稱國新投資）最新加入買股行列。國新投資昨日公布，分別認購三只跟蹤“中證國新港股通央企紅利指數（下稱港股通紅利指數）”的交易所買賣基金（ETF）；該指數成份股包括中海油（00883）、中移動（00941）等高息H股。



受消息刺激，三桶油股價全線向上，中海油股價應聲飈高近6%。工中建農四大內銀股亦跟升超過3%。市場風險胃納改善，恒指爆升514點，是超過4個月以來最大升市。



被喻為“新晉國家隊”的國新投資去年12月公布，入市增持中證國新央企科技類指數基金。相隔半年，國新投資再出手，申請認購分別南方中證國新港股通央企紅利ETF （520660）、廣發中證國新港股通央企紅利ETF（520903）及景順長城中證國新港股通央企紅利ETF（520990）等首批3只跟蹤港股通紅利指數的ETF的首發份額。港股通紅利指數由港股通可買賣股份中，挑選分紅水平穩定，且股息率較高的上市央企。



市場信心增 資金追捧國企股



國新投資未有公布涉及認購規模，但在國家隊入市增持下，港股市場情緒亢奮，收息股昨日出現噴井式上升。在港股通紅利指數中權重最大的中海油（達到12.32%），昨日股價升5.8%，收報22.7元，再創歷史新高。中石油（00857）、中石化（00386）同樣屬於十大指數權重股，股價分別漲4.5%、3.4%，收報7.62元、4.85元。在指數的權重處於前列的中資電訊股，同樣造好，中國聯通（00762）股價升3%，收報6.68元。內銀股亦有買盤追入，工中建農股價升超過3%，其間農行（01288）股價升3.6%，收報3.38元。



以中央匯金為首的“國家隊”視為穩定股市重要支柱。中央匯金去年10月公告，在當日已入市購入A股ETF，並將在未來繼續增持。Wind數據顯示，截至2023年底，中央滙金躋身內地A股市場上9只寬基指數（不限於特定行業或投資主題）ETF的前十大持有人，累計持有401.3億份，其間去年增持131.39億份。在眾多ETF中，華夏上證50ETF（510050）是中央匯金的至愛，合共持有123.61億份。



成交重上千億 逾千股份上漲



除指數ETF之外，中央匯金亦增持個股。工行（01398）、中行（03988）、建行（00939）、農行在4月發出通告披露，於去年10月至今年4月期間，中央匯金分別增持四大內銀的A股股份；農行是被中央匯金買入最多的股份，增持超過4.01億股A股。



受到國家隊入市消息刺激下，港股昨日大漲，恒指全日升514點，報18430點，是超過4個月最大升市，重上20天線（18383點）。科技指數收市升135點，報3832點。主板成交額重上千億，達到1128億元，較上日增加204億元。全日上升股份1092只。