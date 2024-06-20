潘功勝冀IMF維護全球金融穩定

中評社香港6月20日電／大公報報導，中國人民銀行行長潘功勝昨日在陸家嘴論壇上表示，歡迎國際貨幣基金組織（IMF）在上海設立區域中心，相信上海中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球和區域金融穩定。



“我們共同見證了IMF上海區域中心的啟動儀式。”潘功勝強調，IMF是全球重要的國際金融機構，支持上海國際金融中心建設，鼓勵外資金融機構和國際金融組織入駐上海，是人民銀行落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署的一項重要任務。



中證監助滬建“五個中心”



中國證監會主席吳清在論壇上指出，上海加快建設“五個中心”是黨中央、國務院賦予的重要使命。中證監將與上海市建立常態化協作工作機制，以更大力度、更實舉措抓好落實。



他補充說，中證監將積極支持在上海建設世界一流交易所，推動股票和債券市場高質量發展，更好發揮期貨和衍生品市場作用，促進“上海價格”影響力不斷提升。與此同時，支持更多外資金融機構在上海展業，鼓勵本土機構用好上海發展優勢，加快培育一流投資銀行和投資機構。



“支持上海國際金融中心邁向更高能級，也希望上海的探索能夠為全局積累更多經驗。”中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新介紹，為了加快推進金融市場互聯互通，便利境外投資者參與境內證券投資，正在修訂相關資金管理規定，以進一步簡化和完善合格境外機構投資者（QFII／RQFII）資金管理，支持壯大耐心資本；與此同時，借鑒國際財資中心的經驗，研究完善本外幣一體化資金池政策，支持跨國公司在上海設立全球或區域資金管理中心。



朱鶴新指出，在充分發揮上海龍頭帶動作用，推進更大區域範圍內的高層次協同開放方面，將鼓勵上海依托跨境貿易投資高水平開放試點、銀行外匯展業改革與盡職免責等政策，探索“愈誠信、愈便利”的外匯管理模式。有序將上海的高水平開放政策，覆製推廣至長三角乃至全國範圍，支持長三角一體化發展取得更大突破，塑造更高水平開放型經濟新優勢。