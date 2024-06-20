李強會見馬來西亞最高元首易卜拉欣

當地時間6月19日下午，國務院總理李強在馬來西亞國家皇宮會見馬最高元首易卜拉欣。（圖源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社吉隆坡6月19報導，當地時間6月19日下午，國務院總理李強在馬來西亞國家皇宮會見馬最高元首易卜拉欣。



李強首先向易卜拉欣轉達習近平主席的親切問候。李強表示，我此次訪問馬來西亞，旨在落實好兩國領導人重要共識，推動中馬關係與合作進一步發展。中方願同馬方一道，持續深化政治互信，保持密切高層交往，以建交50周年為契機，以共建中馬命運共同體為引領，推動兩國合作不斷提質升級，更好造福兩國人民。



李強指出，中馬堅定支持彼此維護主權、安全和發展利益，堅定支持彼此走符合自身國情的道路。雙方要加強發展戰略對接，更好發揮互補優勢，擴大雙向貿易投資規模，大力推進新興領域合作。中方鼓勵更多有實力的中國企業赴馬投資興業。雙方要進一步加強教育、青年等領域交流互鑒，鼓勵兩國人民常來常往，夯實中馬友好的民意基礎。



易卜拉欣請李強轉達對習近平主席的誠摯問候。易卜拉欣表示，馬方高度重視馬中關係，願同中方以慶祝建交50周年為契機，加強經貿、科技、教育、旅遊等領域合作，推動馬中關係再上新台階。馬方歡迎中國企業赴馬投資興業。



吳政隆參加會見。