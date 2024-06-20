橫琴封關運行百日“關鍵詞”

旅客在橫琴口岸通過快捷通道過關（6月18日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社廣州6月19日報導，作為中國實施高水平制度型開放的重大探索，橫琴粵澳深度合作區3月1日零時正式實施封關運行。目前，橫琴封關運行已經超過100天，人員進出更加便利，物流資金流更加高效，“琴澳一體化”加速推進。



人員進出更加便利



在橫琴與澳門的一線通道橫琴口岸，無論是人員還是車輛，從橫琴到澳門雙向都可以實現“絲滑過關”。據海關部門統計，橫琴合作區分線管理政策實施以來截至6月17日，海關在“一線”累計驗放跨境車輛超65萬輛次，同比增長13%。



橫琴海關副關長歐陽曦介紹，海關推動全國首創的客貨車“粵澳聯合一站式”驗放模式在橫琴口岸實施，粵澳兩地5家單位首次在同一平台、同一通道聯合作業，實現跨境車輛“一次排隊、一次采集、一次放行”，海關環節平均驗放時間縮短至23秒，效率提升40%。



記者在橫琴口岸看到，海關在橫琴口岸出境大廳與安檢共用X光機，實施“一機兩屏、一次過檢”模式，旅客行李過一次機即可通關，在橫琴口岸入境大廳還設立“新家園”便捷通道，符合條件的澳門4類居民攜帶7大類300多種動植物產品過關更加方便。

