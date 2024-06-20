粵港澳大灣區首列全程時刻表中歐班列開行

6月19日，在廣州國際港，粵港澳大灣區首列全程時刻表中歐班列即將發車。（圖源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社廣州6月19日報導，19日上午，粵港澳大灣區的首列全程時刻表中歐班列滿載著商品，從華南地區最大鐵路集裝箱中心站廣州國際港隆隆開出，開啟一趟橫跨亞歐大陸的長途貿易行程。



這趟中歐班列將經由中國二連浩特口岸出境，穿越蒙古國、俄羅斯、白俄羅斯，最終抵達波蘭首都華沙，全程約11200公里，歷時約16天。



據廣鐵集團廣州鐵路物流中心營銷部副經理張帆介紹，全程時刻表中歐班列在境內外各鐵路作業站點均有固定的車次、線路、班期和運行時間，優先編組、優先掛運、優先發車，優化出入境口岸站換裝、交接等作業環節，實現了全程快速無縫銜接，有效縮短運輸時間，提高運行准點率。



“這趟班列每逢周三從廣州國際港發車，相比普通中歐班列可以節省約30%的運輸時間。”張帆說。



粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，經濟總量已突破14萬億元。



2023年，廣東跨境電商進出口總額為8433億元，占全國比重超過三分之一，同比增長25.2%。今年一季度，廣東跨境電商整體仍然保持著強勁的增長勢頭，進出口總額突破2000億元。龐大的進出口規模帶來了強勁的貨物運輸需求。