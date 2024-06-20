習近平致信祝賀黃埔軍校建校100周年

6月17日，紀念黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年座談會在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，代表中共中央向黃埔軍校同學會表示熱烈祝賀，向廣大海內外黃埔同學及其親屬致以誠摯問候。會上宣讀了習近平的賀信。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社北京6月17日報導，在黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，代表中共中央向黃埔軍校同學會表示熱烈祝賀，向廣大海內外黃埔同學及其親屬致以誠摯問候。



習近平在賀信中指出，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，是我國第一所培養革命軍隊幹部的學校。黃埔軍校同學會是中國共產黨領導下聯繫海內外黃埔同學及其親屬的愛國群眾團體，成立以來始終秉持“發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華”的宗旨，服務黨和國家發展大局，為擴大兩岸交流合作、反對“台獨”分裂、推進祖國統一作出了積極貢獻。



習近平強調，新征程上，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚“愛國、革命”的黃埔精神，進一步強化思想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反“獨”促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。希望廣大海內外黃埔同學及其親屬不忘先輩遺志，勇擔時代重任，積極投身中國式現代化建設，為推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。



紀念黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年座談會17日在京舉行。會上宣讀了習近平的賀信。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。



王滬寧在講話中表示，習近平總書記始終心系海內外黃埔同學及親屬，專門向黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年致賀信，充分肯定黃埔軍校的歷史功績和黃埔軍校同學會的積極貢獻，深刻闡明黃埔軍校同學會的性質宗旨和使命任務，對海內外黃埔同學及親屬提出殷切期望，為做好新時代黃埔軍校同學會工作提供了根本遵循。我們要深入學習領會，抓好貫徹落實。

