中評社北京6月20日電／網評：以新質生產力更好賦能中國繁榮世界



來源：新華網 作者：安蓓 王會



新華社國家高端智庫19日在比利時布魯塞爾發布《更好賦能中國繁榮世界——新質生產力的理論貢獻和實踐價值》智庫報告。報告緊扣習近平主席關於發展新質生產力的重要論述，系統闡釋了新質生產力的豐富內涵、核心要義、實踐路徑和科學方法論，展示中國各地因地制宜發展新質生產力的生動實踐，為世界各國受眾瞭解新質生產力提供寶貴視角。



當前，推動高質量發展已成為中國經濟社會發展的主旋律。高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力。發展新質生產力，將為中國把握新一輪科技革命和產業變革機遇，在新時代新征程上進一步解放和發展生產力、實現高質量發展指明方向。



新質生產力的顯著特點是創新。中國將繼續做好創新這篇大文章，把握科技創新這個核心要素，以更大決心和力度推動科技創新，牢牢掌握關鍵核心技術、持之以恒加強基礎研究、強化企業創新主體地位，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現；以科技創新推動產業創新，推動科技成果加快轉化為現實生產力，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系，為發展新質生產力構築起堅實支撐。



發展新質生產力，既是發展命題，也是改革命題。新質生產力，由政府“有形之手”和市場“無形之手”共同培育和驅動形成。中國將深化經濟體制、科技體制等改革，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，建立高標準市場體系，創新生產要素配置方式，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為發展新質生產力創造更好的環境和條件。