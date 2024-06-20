中央自然災害救災資金緊急預撥三點四六億元

6月18日，在湖南省長沙市天心區防汛物資倉庫，應急管理局工作人員在檢查防汛物資。（圖源：新華社） 中評社北京6月20日電／據人民日報北京6月19日報導，19日，國家防總辦公室繼續組織氣象、水利、自然資源等部門聯合會商，視頻連線有關省份，調度部署防汛抗旱工作。會商強調，要統籌抓好防汛抗旱各項工作，嚴防中小河流洪水、中小水庫出險、山洪地質災害和城市內澇。當日，國家防總將針對廣西的防汛四級應急響應提升至三級，維持針對福建、浙江、貴州、廣東、湖南、江西6省份的防汛四級應急響應和針對河北、內蒙古、山東、河南、山西、安徽6省份的抗旱四級應急響應。



為支持地方做好防汛抗旱及地質災害救災工作，財政部、應急管理部19日緊急預撥3.46億元中央自然災害救災資金。其中，預撥浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州7省份2.13億元，支持防汛救災工作；預撥河北、內蒙古、山東、河南4省份0.69億元，支持抗旱救災工作；預撥福建、廣東2省0.64億元，支持地質災害救災工作。



連日來，按照公安部部署要求，福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南等地公安機關積極會同有關部門全力開展防汛搶險救災，確保人民群眾生命財產安全。公安交管部門出動警力4.8萬餘人次、警車1.9萬餘輛次，設置臨時執勤點460餘處，保障了3.6萬餘批次救援救災車輛、群眾轉移車輛安全通行。



19日12時，水利部針對安徽、湖北啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。水利部已派出工作組赴湖北省協助指導做好暴雨洪水防禦工作。19日16時，水利部將針對廣西的洪水防禦Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級並發出通知，要求加強監測預報預警，科學調度水工程，重點做好中小水庫和在建工程安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。



19日，國家防災減災救災委員會針對廣西嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區。國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向廣西緊急調撥救災帳篷、折叠床、毛巾被、家庭應急包等3萬件中央救災物資。