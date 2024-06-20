富權：民眾黨人竟咀咒黨主席“兩岸一家親”？

中評社香港6月20日電／澳門華澳報20日發表富權文章：民眾黨人竟然咀咒黨主席的“兩岸一家親”？以下為文章內容。



第十六屆“海峽論壇”於六月十四日在福建省廈門市正式拉開帷幕，論壇大會於十五日上午在廈門會議中心舉行。本屆論壇繼續以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，安排了主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊五十項活動。在基層交流板塊，舉辦海峽婦女論壇、兩岸基層治理論壇、兩岸公益論壇等十三場活動。在青年交流板塊，舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸體育嘉年華、海峽影視季等十三場活動。在文化交流板塊，舉辦兩岸智庫論壇、閩台關係檔案文獻展、南島語族文化學術論壇等十二場活動。在經濟交流板塊，舉辦海峽金融論壇、海峽科技專家論壇、廈金同城生活圈論壇等十二場活動。



本屆論壇得到了廣大台灣同胞的踴躍響應，台灣政黨代表、台灣主辦單位代表，行業代表、社團負責人以及工青婦、科教文衛、農林水利、民間信仰各界別嘉賓共七千餘人跨海而來、為情而聚。



在前往廈門出席本屆“海峽論壇”開幕活動的台灣地區嘉賓中，有一位是台灣民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞。他在啟程前，曾經依照“民眾黨黨公職人員赴大陸規定”，向民眾黨中央報備，並強調是以個人身份參與，並不代表民眾黨。不過，由於他身兼台商事務委員會的主委，因而有籍著參與論壇的機會，提前幾天前往廈門，關心當地的台商，並在論壇過程中與也出席論壇的台商互動。在會議期間，國台辦副主任潘賢掌曾經予以親切會見。在會見過程中，張凱鈞表示，當前兩岸互動因民進黨“斷流”降至冰點，民進黨堅持“逢中必反”，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高。張凱鈞說，民眾黨始終堅持“兩岸一家親”，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。



在廈門期間，張凱鈞還出席了其中的經濟交流論壇，各地台商會長、專家都有參加，探討未來兩岸經濟走向。他在發言時引用了唐朝詩人白居易《賦得古原草送別》的“離離原上草、一歲一枯榮”來形容，兩岸經濟有高有低，曾遇到疫情蕭條，期待未來“野火燒不盡、春風吹又生”。他又指出，“賴政府”使得兩岸交流中斷，降到“零點”，沒提出互動的作為，應該要有更多實際作為，從解除“禁團令”、恢復兩岸旅遊開始，這不會影響“台灣主權”，更能促進台灣經濟，相互良性交流互動，可降低風險，使兩岸追求和平永續，變成最大共識。而台灣也面臨“少子化”、流浪教師問題，也希望陸生來台就讀，兩岸學子有共同的生活文化，可有交流的回憶，希望“賴政府”能夠讓兩岸破冰。當然先前大陸藝人胡歌來台，也希望大陸演藝人員來台交流。



張凱鈞在“海峽論壇”的系列論述，打中了民進黨當局的“痛點”。因而民進黨“立委”帶頭起哄，但卻把矛頭指向民眾黨，不顧張凱鈞是以個人身份出席“海峽論壇”的事實，硬拗他是代表民眾黨。這讓民眾黨內一些原本就是民進黨員的“跳槽黨員”慌了神，也跟隨民進黨的“輿論指揮棒”起舞。其中曾經長期參與“台獨”活動，曾任“台獨”團體“台灣北社”社長及“一邊一國行動黨”發言人、陳水扁民間醫療小組召集人的民眾黨“不分區立委”陳昭姿，帶頭向民眾黨中央評議委員會“檢舉”張凱鈞，並要求黨中央應速依紀律程序及規定處理。而原來是民進黨中央黨部青年發展部副主任，並曾任民進黨“立委”蘇巧慧（蘇貞昌女兒）國會助理的民眾黨秘書長周瑜修，也在民眾黨“立法院”黨團舉行的記者會上聲稱，有關張凱鈞的案子，中央黨部確實有收到黨員的陳情、檢舉，會依照紀律評議裁決準則的規定，請中評會處理。

