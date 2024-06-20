香港資助大學擬分三年加學費每年5%至9%

上圖：資助大學明年加學費，有學生希望可以把資源投放在學生上。下圖：本地的資助大學已有二十七年沒有上調學費。圖為科技大學。（大公報） 中評社香港6月20日電／大公報報導，本港資助大學自1996／97學年起未有調整學費，政府擬於2025／26學年起分三年逐步上調學費，每年學費增加5%至9%。



多名有教育背景的立法會議員認為，調整的幅度和分階段上調安排合理，但促請當局要確保不會令學生“學貸變學債”。學生對有關安排意見不一，部分認為安排合理，盼增加後有關資源可投放於學生；亦有人認為會導致基層學生負擔加重。



據瞭解，教育局局長蔡若蓮昨日早上約見部分立法會議員講解增加學費的構思，擬定自2025／26學年開始，分三年上調大學學費，增幅介於5%至9%之間。現時八大學費按1991年決定學位課程學費的目標成本收回率18%而定，惟成本收回率遲遲未達標。



27年無上調 增幅“可以接受”



立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬於昨日表示，資助大學學費已經27年沒有上調，且政府正面對千億財政赤字才考慮加費，呼籲各方客觀接受加幅；她還指出現時收回成本率為僅13%，認為學費若增加5%至9%都應該可以接受。



據梁美芬個人判斷，預計2025／26年學費增加幅度會較為溫和，首年的學費增加約2000元，但不排除三年的學費增幅不一，例如之後兩年增加7%到9%不等。她又說，行政會議或將很快就學費增幅作出決定，並會與教育局商討是否要到立法會教育事務委員會交代詳情。



立法會教育事務委員會副主席周文港不太贊成加學費，認為要加也要盡量克制，他認為增幅應為約3%，低於政府擬提出的5%至9%加幅；周文港亦認為，增加的學費要用作教育發展包括更新大學設施等用途。



做好補助安排 勿令學貸變學債



教育界立法會議員朱國強認為，加學費是可以理解和應該，同時也要考慮家長和學生的負擔能力，包括學生畢業後的還款能力，其中一個可考慮的補助安排是延長學生貸款的還款時間，避免學生“學貸變學債”。



有大學生對安排有不同看法。其中有大學生認為，考慮超20年間的通脹，增加學費的安排合理，但強調要考慮政府會如何調配資源，希望增加學費後的資源可以投放在學生身上。亦有大學生不支持增加學費，認為會令基層學生經濟負擔加重，甚至“之後連書都讀不起”，認為政府應徵詢家長及學生意見。