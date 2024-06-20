港人明年中起遊歐須申請電子旅行許可證

中評社香港6月20日電／香港商報網報導，歐盟計劃實施新入境措施，目前享免簽證入境的逾60個國家或地區旅客，包括香港特區護照持有人及持BNO港人，到訪30個指定歐洲國家前，要在“歐盟旅行資訊及授權系統”（ETIAS）申請“電子旅行許可證”，並申報個人資料、犯罪記錄等，費用7歐元（折合約港幣59元）。措施將於2025年年中開始實施。



歐盟建議，入境旅客於預訂機票及當地旅館前，先辦理網上申請手續，涉及免簽證地區或國家除了中國香港，包括中國澳門、中國台灣、新加坡、美國、英國等，BNO持有人亦須申請。



另外，歐盟駐港澳辦事處今日（19日）在社交網站表示，今年秋季開始，非歐盟旅客入境歐洲將有兩項新安排，包括所有非歐盟國民旅客需要於邊境登記指紋和臉部影像，提防偽造證件和逾期居留者。資料將提供予30國邊檢部門使用，並儲存3年。



旅遊業界料影響不大



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，申請電子旅行許可只須輸入簡單個人資料，以進行安全審查，與申請簽證完全不同，相信不會對旅客造成很大不便，亦不會減低港人歐遊意欲。



保安事務委員會主席、立法會議員陳克勤指，日本等受港人歡迎的目的地，都需要收集旅客指紋和臉部影像，認為不同國家或地區收集入境者的生物辨識資料，已是大勢所趨，但保留資料3年是太長，時間越長，訊息安全越有風險，建議半年較為合適。他說，明白不同國家可能處於治安等問題而有相關安排，市民都只能夠適應。