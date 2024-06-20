天文學家：可能實時觀測到巨大黑洞“甦醒”

中評社香港6月20日電／2019年12月，天文學家曾發現，一個之前不顯眼的星系突然開始變得明亮，此後便開始了對該星系的密切監測。一項最新發佈的研究報告說，該星系出現的這一前所未有的變化，很可能是其核心巨大黑洞突然“甦醒”的結果。



新華社報導，這個名為SDSS1335+0728的星系位於室女座，距離地球3億光年，曾長期處於沉寂狀態。2019年12月，該星系突然活躍起來。通常星系突然變亮是由於超新星爆炸或潮汐瓦解事件等現象。潮汐瓦解事件是宇宙中一種高能爆發現象，即恆星距離超大質量黑洞過近時，被黑洞產生的潮汐力吸入並撕裂的事件。但這些亮度變化一般只持續幾十天，最多幾百天，但SDSS1335+0728至今仍在變亮，持續了4年多。



為瞭解該星系的亮度變化，歐洲南方天文台等機構組成的研究團隊查看了檔案數據和各種儀器的最新觀測數據。通過對比2019年12月前後的數據，研究團隊發現，該星系現在發射出更多紫外線、可見光和紅外線，並且從今年2月起，該星系開始發射出X射線。研究人員表示這種現象是前所未有的。



研究人員認為，最可能的解釋是，它有一個活躍的星系核，其能量來自星系中心的超大質量黑洞，其質量約為10萬個太陽。如果是這樣，這將是人們第一次實時看到巨大黑洞的“甦醒”。



研究人員指出，這種活動也可能是由於一次特別長且微弱的潮汐瓦解事件引起的。如果是這樣的話，這將是迄今為止探測到的時間最長和最微弱的潮汐瓦解事件，或者它可能是一個全新的現象。無論如何，SDSS1335+0728都是一個值得關注的星系，可以提供有關黑洞成長和演化的寶貴信息。



相關研究結果已發表在國際《天文和天體物理學》雜誌上。