瑞銀：3年後港或成全球最大財管中心

中評社香港6月20日電／香港商報網報導，據英國《金融時報》報導稱，瑞銀行政總裁安思傑日前於瑞士琉森大學發表演說時提到，香港的財富管理業務正以7.6%的年復合增長擴張，2027年規模料可超越瑞士，成為環球頂尖的財富管理中心。



財經事務及庫務局局長許正宇昨晚（19日）在社交媒體撰文稱，有留意到有關報導。他指本港已推出多項金融政策，覆蓋傳統優勢市場及新興機遇，力求更好結合“有為政府”和“高效市場”，推動市場發展至更高台階，有信心這些努力繼續得到國際認可，讓香港國際金融中心地位不斷鞏固、更趨昇華。



他表示，業界的發展潛力龐大，在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，高效多元的資本市場及與國際高度接軌的規管制度，無縫連接內地以至全球的投資機遇，是基金及家族辦公室的理想落戶地點。



港府致力提升在資產及財富管理方面的競爭優勢，積極引入多元基金架構及擴闊基金銷售網絡，已分別有超過320家開放式基金型公司（OFC）及850個有限合夥基金（LPF）在港註冊成立。



他又提到，最新財政預算案宣布把開放式基金型公司及房地產投資信託基金（REIT）資助計劃延長3年，並將豁免REIT單位轉讓繳付印花稅，以推動業界的進一步發展。