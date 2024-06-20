新地西沙項目基建設施九成完工　

新地工程管理部高級策劃經理張展鴻（右）和新地工程管理部高級策劃經理阮學倫（左）表示，基建優化工程不僅將惠及日後西沙大型住宅項目的居民，亦將使十四鄉近萬名居民即時受惠。（來源：香港商報網） 中評社香港6月20日電／香港商報網報導，新地（016）舉行記者會介紹為配合西沙大型綜合項目的發展，優化的基建設施進展，包括道路擴闊、排水排污系統改善、社區設施大樓興建等。新地工程管理部高級策劃經理張展鴻表示，有關工程歷時六年，耗資數十億元。



新地工程管理部高級策劃經理阮學倫表示，興建公共設施的投入並不會影響項目住宅的樓價，住宅定價主要視乎市況而定。西沙項目的住宅部分將提供約9700夥住宅單位，主打兩房單位，屆時將增加約3至4萬名居民。



為應付日後西沙發展所帶來的人流車流，新地將一段長1.5公里的西沙路擴闊至四線（來回方向各兩條車道）。此外，公司亦加建了三條附設升降機的行人天橋，並增設單車徑，該單車徑將接駁至馬鞍山、上水以至新界西的其他單車徑。在公共交通方面，新地協調政府增設數條巴士線，並興建三個車輛迴旋處、街燈等設施。



新地還建造了長約2.1公里的排水渠，以及一條約3.9公里的排污渠，該排污渠將接駁至馬鞍山渠務系統。一座樓高四層、樓面面積達15萬平方呎的社區設施大樓預計將於明年上半年完工，各項社區服務設施將交由政府管理。該大樓的兩層將用作公眾停車場，另外兩層則規劃為安老院舍、長者日間護理中心、殘疾人士地區支援中心、特殊幼兒中心。