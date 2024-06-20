把少數民族品牌搬到法國，看他們的創業故事

（來源：中國僑網） 中評社北京6月20日電／據中國僑網報導，在巴黎瑪黑區有一家名為山霧居的中式品牌集合店，售賣飾品、陶瓷、香薰等。



瑪黑區畫廊和博物館林立，不少藝術家和潮流青年聚集於此。店鋪主理人尚進都和冰清原本想在此開一間畫廊，專門售賣中國傳統繪畫作品。但考慮到營收，最終改變了想法。



“我們想要幫中國的藝術家拓展資源。但後來發現，與法國藝術市場磨合需要很長的時間和大量資金，對我們兩個人來說還是太難了。”



在初始設想擱淺後，兩人再次琢磨店鋪的定位。瑪黑區不少店鋪都帶有民族風情，中國有這麼多民族，為何不把這些民族的特色產品帶到法國呢？兩人於是一拍即合，開始尋找合適的品牌入駐。



冰清觀察到，很多西方國家的消費者傾向於回歸自然的理念，他們希望逃離都市生活釋放壓力。



以入駐的一家苗族品牌為例，苗族人做扎染服飾時用的顔料取材於自然，在設計圖案時也多從自然中汲取靈感，進店的客人對這些設計很感興趣。有的顧客在聽到產品由中國製造時，臉上會有異樣的表情。後來，他們轉變方式，在介紹銀飾時直接表明是由中國貴州苗族的匠人們手工做出來的。



一些顧客在聽到“苗族”“匠人”等字眼時，頓時來了興趣。冰清便會接著介紹紋樣設計蘊含了怎樣的寓意，運用的燒白、花絲等工藝是怎麼回事。不少顧客表示，這些飾品和工廠流水線上生產出來的產品完全不一樣，價格也很公道。他們想到網站上瞭解更多款式。



“我們一般都是手捧著電腦，向進店的顧客邊講邊展示。我們在海外的流媒體上也發布了自己製作的廣告片，但是觀看量和完播率並不理想。後續我們會再研究。”

