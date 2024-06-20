逾50人參選東京都知事選舉　創新高

中評社香港6月20日電／共同社報導，東京都知事換屆選舉20日發佈公告，截至下午1點，力爭第三次當選的無黨派現任知事小池百合子（71歲）、作為無黨派新人的前參議員蓮舫（56歲）等51人報名參選，人數創歷史新高。此次選舉將於7月7日投計票，選戰的主要爭論點是如何評價兩屆任期共8年的小池都政、少子老齡化和災害對策，或將展開激烈交鋒。



小池獲得執政的自民、公明兩黨和地區政黨“都民第一之會”的支援，以及國民民主黨東京都支部聯合會的支持。蓮舫將獲得立憲民主黨、共產黨和社民黨的支援，實際將呈現朝野對決的格局。選舉結果將對首相岸田文雄的政權運營造成影響。



其他參選的還有無黨派新人、廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二（41歲）和前航空幕僚長田母神俊雄（75歲）等人。



小池在都政府大樓附近的事務所向支援者稱：“關鍵詞是‘首都防衛’。將守護都民的生命和生活，發展經濟。”蓮舫在JR中野站前強調稱：“將致力於真正的行政財政改革。我願帶頭，改變東京。”



截至19日，共有54人完成參選的事先審查。此前最多的參選人數是2020年上次知事選舉的22人。



都選舉管理委員會稱，截至19日登記在冊的選民人數為11,533,132人。相比上次知事選舉發佈公告前一天，增加約6.4萬人。