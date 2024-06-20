中央企業牽頭建設24個創新聯合體

中評社香港6月20日電／記者從國務院國資委獲悉，日前，國務院國資委啟動第三批中央企業創新聯合體建設，圍繞戰略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟件、工業母機、算力網絡、新能源、先進材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業續建3個、新建17個創新聯合體。



完成第三批佈局後，共21家中央企業牽頭建設24個創新聯合體，促進產學研用力量相互支撐、高效互動、緊密合作，共同推進從基礎研究到產業化的全鏈條創新。



新華社報導，來自國務院國資委的信息顯示，創新聯合體聚焦資金投入大、技術難度高、單個主體難以攻克的戰略性、基礎性技術，組織各類創新主體協同攻關，形成群體突破態勢。除了推動一批關鍵核心技術“攻出來”，還要推動一批攻關成果“用起來”、推動一批優勢技術產品“強起來”，實現“從無到有”“從有到用”“從有到優”。



據瞭解，國務院國資委下一步將突出“體系化、任務型”定位，進一步發揮聯合體功能作用、強化任務凝練、完善機制建設，引導聯合體更大範圍、更深層次吸納創新優勢力量，完善利益共享、風險共擔等市場化機制，提升建設運行效能。



2019年以來，國務院國資委聚焦國家重大需求，組織60餘家中央企業，在核心電子元器件、碳纖維、關鍵零部件、高端儀器儀錶等領域，分兩批組建了7個創新聯合體，帶動300餘家高校、科研院所、地方國有企業、民營企業等各類創新主體，深化創新合作、強化協同攻關，有效維護了產業鏈供應鏈的安全性、穩定性。