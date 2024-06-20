增強廉潔文化感染力穿透力影響力

近日，福建省龍岩市紀委監委組織機關黨員幹部前往古田廉政教育中心開展主題黨日活動，在黨性黨風黨紀教育中增強牢記囑托、砥礪前行、履職盡責的責任感使命感。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，要加強新時代廉潔文化建設。深入開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱。要注重家庭家教家風，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。積極宣傳廉潔理念、廉潔典型，營造崇廉拒腐的良好風尚。福建省深入貫徹落實《關於加強新時代廉潔文化建設的意見》，把加強新時代廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程，強化系統思維，堅持立足實際、守正創新，從思想崇廉、文化養廉、教育促廉、陣地育廉、融合倡廉等方面推進廉潔文化建設落實落細，著力增強廉潔文化感染力、穿透力、影響力，引導黨員幹部築牢崇廉拒腐思想防線。



在思想崇廉中凝心鑄魂



把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為宣傳第一主題，發揮福建獨特優勢，夯實清正廉潔思想根基。



在深化學習上持續用力，嚴格執行“第一議題”制度、集體學習制度，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，聚焦“推動解決大黨獨有難題、健全全面從嚴治黨體系”等內容，從七個方面梳理習近平總書記在福建工作期間關於管黨治黨的重要理論創新和重大實踐探索，追尋全面從嚴治黨在福建的“根”和“源”，在省黨風廉政警示教育館舉辦主題展覽，全方位、深層次、多角度宣傳解讀，引導黨員幹部增強一刻不停推進全面從嚴治黨的政治自覺和責任擔當。



把新時代廉潔文化建設融入黨的宣傳思想文化工作，持續鞏固拓展主題教育和教育整頓成果，充分挖掘廉潔文化豐富內容，組織全省紀檢監察幹部在線下“重走習近平總書記在閩足跡、重溫習近平總書記在閩廉政故事、重讀習近平總書記在閩廉政文章”，開展“走進革命老區、走入革命教育基地、走上廉潔教育講台”活動；在線上開設“學習廉語”“初心印記”等主題專欄，策劃創作有關朱熹園、金砂紅色小鎮等廉潔文化專題作品，用思想富礦、特色資源提升學習內涵、豐富學習內容。省紀委監委微信公眾號每天以“頭條學習”形式深入宣傳黨的創新理論，推送“習近平用典”“習近平講故事”“習近平在福建”等系列專欄文章，成為廣大黨員幹部學習習近平新時代中國特色社會主義思想的重要平台。

