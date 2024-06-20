甘肅省紀委監委樹牢“辦案是最有力、最深入監督”的理念，保持零容忍震懾不變，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。圖為日前，該省紀委監委第十審查調查室針對相關案件出現的新情況，召開案情分析會，研究討論下階段審查調查工作。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，反腐敗鬥爭已經進入深水區，絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須持續發力、縱深推進，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，同時發力、同向發力、綜合發力，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件。紀檢監察機關作為開展反腐敗鬥爭的專門力量，必須清醒認識反腐敗鬥爭已經進入深水區，以永遠在路上的堅韌和執著，著力在認識和鏟除土壤條件上下更大功夫，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。



深刻洞察腐敗滋生的土壤和條件的表現特徵



腐敗是一種複雜的社會現象，有著歷史、文化、經濟、社會、制度、生態等多方面的土壤條件。



綜合分析甘肅省近年來查辦的腐敗案件，滋生腐敗的土壤條件集中表現在以下方面。從思想觀念看，官本位、家長制、升官發財、封妻蔭子等封建文化糟粕依舊作祟，拜金主義、享樂主義、極端個人主義等錯誤思想還有市場，商品交換原則向黨內滲透，講關係不講規則、遇事找“門路”等不良風氣根深蒂固。從權力運行看，一些地方和單位權力配置不科學，“關鍵少數”特別是“一把手”權力過於集中，自由裁量空間大；用權不規範，明面上符合程序規定，暗地里卻鑽空子、打擦邊球，另搞一套“潛規則”；跟進監督不得力，上級監督太遠、同級監督太軟、下級監督太難的問題還未完全破解。從制度約束看，雖然制度體系在逐步完善，但一些盲區、空白點依然存在，有的新興領域制度建設較為滯後，難以適應發展需要；有的制度預防性和規範性功能不足，或“牛欄關貓”，或執行不力，對腐敗行為難以及時防範。從政治生態看，當前管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，風清氣正的黨內政治生態不斷形成和發展，但影響黨內政治生態的消極因素尚未根除，黨內政治生活不正常不健康現象依然存在，政商關係不清、利益輸送、深度捆綁等問題仍有表現。從“圍獵”腐蝕看，一些別有用心的人為了超額利益回報，瞄准掌握公權力的黨員幹部，想方設法、處心積慮變換“圍獵”套路，通過種種精心編織的手段，絞盡腦汁把幹部拉下水，甚至屢次得手後還逍遙法外。從個體因素看，有的黨組織全面從嚴治黨責任落實不力，管黨治黨力度不夠，姑息縱容、遮醜護短；有的黨員幹部初心不純、信仰不真，加之心理失衡、心存僥幸，面對各種腐蝕誘惑就會敗下陣來，一步步突破紀法底線，陷入腐化墮落的泥潭。這些土壤條件，在不同時期、不同地域、不同環境中的具體表現各有差異，總體呈現出消極性、複雜性、頑固性、長期性的特徵，如果不堅決有力地鏟除，會使腐敗現象由小變大、由輕微到劇烈、由點向面蔓延。

