中韓舉行首次副部級外交安全2＋2對話

6月18日，外交部副部長孫衛東（左二）、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群（左一）、韓國外交部第一次官（副部長）金烘均（右二）、國防部國際政策官李承範（右一）在對話開始前合影。（來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，首次中韓副部級外交安全2＋2對話18日在首爾舉行，雙方就中韓關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換了意見。



活動當天由外交部副部長孫衛東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群、韓國外交部第一次官（副部長）金烘均、國防部國際政策官李承範共同主持。



雙方重申重視和發展中韓睦鄰友好與互利合作，同意積極開展各層級各領域對話交流，通過外交部門高級別戰略對話、外交安全2＋2對話、1.5軌對話等機制性對話加強溝通，提升政治互信，促進務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。雙方同意加強地方、青年等交流，持續改善兩國國民友好感情。中方就台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場，要求韓方妥善處理。韓方重申尊重一個中國原則的立場沒有變化。



中方指出，中國倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，踐行真正的多邊主義，主張尊重各國合理安全關切，以對話協商推動全球安全合作，反對霸權主義、單邊主義和強權政治。中韓同為經濟全球化的受益者，應共同維護全球產供鏈穩定暢通，抵制經濟問題泛政治化、泛安全化，反對各種形式的貿易保護主義和“築牆設壘”。