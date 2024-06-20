吉林：政策與服務共融助力精準引才

（來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，近日，吉林省長光衛星技術股份有限公司迎來一批畢業生，他們匯聚於此準備簽約入職。



李想是一名浙江大學碩士畢業生，已拿到多份錄用通知，最終選擇長光衛星，成為姿軌控制研究室的一員。“通過資料和新聞瞭解到，長光衛星作為商業航天的領軍企業，重視技術創新，提供技術培訓和成長平台。”李想說，選擇在吉林就業，也是因為這裡擁有吸引人才的政策和服務，為職業發展和日常生活提供了全方位的支持。



最新數據顯示，長光衛星的人才隊伍規模已擴展至800餘人，碩士及以上學歷者占比達88%。在今年新入職的人才中，非東北籍貫者的占比已增至52.5%，非東北地區院校畢業生的比例達到68.5%，人才結構正變得更加多樣化。



長光衛星作為匯聚人才的範本，展現了吉林省對高端人才的吸引力。近年來，吉林省致力於深化人力資源的開發與利用，不斷強化人才振興的政策扶持，吸引更多高端人才聚集。



18日，光電領域尖端人才招聘會在2024長春國際光電博覽會上開啟。政策宣講員為求職者解讀長春市的就業優惠政策，就業指導專家在“簡歷診斷”“就業指導”區為畢業生求職進行“把脈”，招聘會的直播賬號同步在線上發布就業崗位……長春市正通過一系列服務，聚焦光電領域人才的引進。



“這次招聘會共吸引200家光電領域企事業單位參會，發布的3150個崗位中碩士以上學歷要求占比超40%。”長春市人才服務中心主任李博說。據統計，光電領域尖端人才招聘會在18日已吸引各類求職者5500餘人，收取簡歷3600餘份，達成初步就業意向1000餘人。



為了吸引高端人才，吉林省積極推進“吉人回鄉”創新創業工程。作為一名來自江蘇的科研人員，中國科學院長春應用化學研究所研究員劉偉就是這一政策的受益者之一。



劉偉曾在長春求學多年，畢業後在海內外均有過科研工作經歷。2023年11月，他回到長春開啟新的科研征程。他感慨道：“好平台、好環境、好政策，讓回到‘第二故鄉’繼續從事科研攻關的我感到很踏實、暖心。”