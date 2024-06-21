6月20日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月21日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍6月20日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：中方發布了波蘭總統杜達即將來華進行國事訪問的消息。能否進一步介紹此訪安排？中方如何看待當前中波關係？對此訪有何期待？



林劍：訪問期間，習近平主席將同杜達總統舉行會談，擘畫中波關係未來發展藍圖，就雙方關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。李強總理和趙樂際委員長將分別會見杜達總統。



波蘭是最早承認新中國的國家之一。近年來兩國關係發展順利，務實合作成果豐碩。今年是中波建交75周年。中方願同波方一道，以此訪為契機，不斷深化政治互信，拓展各領域交流合作，共同引領高質量共建“一帶一路”及中國—中東歐國家合作，持續豐富中波全面戰略夥伴關係內涵。



新華社記者：這兩天，李強總理訪問了馬來西亞。此訪適逢中馬建交50周年和“中馬友好年”，我們注意到兩國領導人出席了相關慶祝活動。發言人能否進一步介紹此訪有關情況？



林劍：應馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強6月18日至20日對馬來西亞進行正式訪問。昨天，李強總理會見了馬來西亞最高元首易蔔拉欣，同安瓦爾總理舉行會談並共同出席慶祝中馬建交50周年暨“中馬友好年”招待會、馬來西亞東海岸鐵路項目鵝嘜車站動工儀式。



李強總理表示，過去半個世紀，不論國際風雲如何變幻，中馬始終以心相交、合作共贏、交流互鑒，兩國關係不斷穩步向前，走在地區國家前列，發揮了標杆和示範作用。去年，習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期雙邊關係發展擘畫了藍圖。中方願同馬方繼續把兩國關係放在各自對外政策的優先位置，以共慶建交50周年為契機，加快推進中馬命運共同體建設，保持密切高層交往，持續深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。