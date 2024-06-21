美再對台軍售　外交部：必引火燒身自食惡果

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月21日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍20日在例行記者會上應詢表示，美國罔顧中方一貫反對和嚴正交涉，再次向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對。民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，必將引火燒身，自食惡果，以失敗告終。中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權、安全和領土完整。



有記者提問道，據報導，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國務院已批准向台灣出售兩筆總額約3.6億美元的“彈簧刀”和“Altius－600”無人機及配套零部件和訓練服務。中方對此有何評論？



林劍表示，美國罔顧中方一貫反對和嚴正交涉，再次向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對。



美方接二連三對台售武，為民進黨當局頑固堅持“台獨”立場、挑釁一個中國原則撐腰打氣。這一事實再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是“台獨”勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力的縱容支持。需要指出，民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，必將引火燒身，自食惡果，以失敗告終。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人不要低估中方反對“台獨”、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，撤銷售台武器的錯誤決定，停止武裝台灣的危險趨勢，停止縱容支持“台獨”勢力的錯誤行徑，停止破壞台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權、安全和領土完整。







