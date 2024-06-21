外交部：中方願為解決全球難民問題貢獻力量

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月21日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍20日在例行記者會上應詢表示，我們注意到聯合國難民署日前發布的有關報告。根據報告，到今年5月，全球被迫流離失所總人數連續第12年增長，達到1.2億。這一冰冷數字背後是鮮活的生命，是對國際公平正義的挑戰，是對人類道德良知的拷問。作為聯合國《關於難民地位的公約》及其議定書締約國，中方一直以來秉持人道主義精神，認真履行國際義務，積極參與難民領域國際合作。中方願同國際社會共同努力，堅定支持多邊主義，為完善全球難民保護體系、推動解決難民問題貢獻力量。



有記者提問道，今天是世界難民日。聯合國難民署近日發布的《2024年全球趨勢報告》顯示，去年全球被迫流離失所者現象激增，達到歷史新高。發言人對此有何評論？



林劍表示，我們注意到聯合國難民署日前發布的有關報告。根據報告，到今年5月，全球被迫流離失所總人數連續第12年增長，達到1.2億。這一冰冷數字背後是鮮活的生命，是對國際公平正義的挑戰，是對人類道德良知的拷問。



難民問題產生的根源在於地區不穩定、發展不平衡。從阿富汗到敘利亞，各種名目的戰爭製造的難民危機還未得到解決，本輪加沙衝突釀成的人道慘劇更觸目驚心。持續8個多月的加沙衝突已造成3.7萬多名平民喪生，8.5萬多人受傷，近200萬人流離失所。實現停火、拯救生命是國際社會強烈呼聲和當前最緊迫的要求。中方再次呼籲有關方全面執行聯合國安理會有關決議，立即停火止戰，全力避免無辜平民傷亡。我們願同國際社會一道，繼續為推動停火止戰、改善加沙人道狀況、實現國際公平正義發揮建設性作用。



作為聯合國《關於難民地位的公約》及其議定書締約國，中方一直以來秉持人道主義精神，認真履行國際義務，積極參與難民領域國際合作。同時，我們在地區熱點問題上致力於勸和促談、推動政治解決，並通過雙多邊渠道為有關國家應對難民危機提供援助。需要看到的是，難民問題是全球性問題，需要國際社會共同應對，只要一些國家還在抱持霸權思想、對外武裝干涉、借戰爭漁利，難民問題就得不到真正解決。我們敦促有關國家認真反思自身行徑，切實消除難民產生的根源，承擔起在難民問題上應盡的責任。中方願同國際社會共同努力，堅定支持多邊主義，為完善全球難民保護體系、推動解決難民問題貢獻力量。



