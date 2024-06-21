外交部介紹總理李強訪問馬來西亞有關情況

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月21日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍20日在例行記者會上應詢表示，應馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強6月18日至20日對馬來西亞進行正式訪問。兩國總理一致同意，將堅定不移加強並深化雙邊合作，將中馬命運共同體建設提升至更高水平。兩國總理一致同意，中國與有關東盟國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。兩國總理還共同見證交換經貿、科技、文化、旅遊、郵政、農產品輸華、數字經濟、綠色發展、城市建設、高等教育等領域多項雙邊合作文件。



有記者提問道，這兩天，李強總理訪問了馬來西亞。此訪適逢中馬建交50周年和“中馬友好年”，我們注意到兩國領導人出席了相關慶祝活動。發言人能否進一步介紹此訪有關情況？



林劍表示，應馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強6月18日至20日對馬來西亞進行正式訪問。昨天，李強總理會見了馬來西亞最高元首易蔔拉欣，同安瓦爾總理舉行會談並共同出席慶祝中馬建交50周年暨“中馬友好年”招待會、馬來西亞東海岸鐵路項目鵝嘜車站動工儀式。



李強總理表示，過去半個世紀，不論國際風雲如何變幻，中馬始終以心相交、合作共贏、交流互鑒，兩國關係不斷穩步向前，走在地區國家前列，發揮了標杆和示範作用。去年，習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期雙邊關係發展擘畫了藍圖。中方願同馬方繼續把兩國關係放在各自對外政策的優先位置，以共慶建交50周年為契機，加快推進中馬命運共同體建設，保持密切高層交往，持續深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。