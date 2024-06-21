中評出版特刊《習馬二會暨馬英九二次訪陸》

中評社香港6月21日電（記者 林艷）日前，由中評社精心編制的大型彩色特刊《習馬二會暨馬英九第二次訪問大陸》正式出版。此特刊全書546頁，精選收錄了中評社記者采寫的188篇文章，累計27萬餘字、圖片800餘張，全過程詳實、全面報導了此次兩岸重大交流活動。



4月1日至11日，中國國民黨前主席馬英九率領大九學堂20位青年學子到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加“甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮”等活動並參訪。這是馬英九第二次率團訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂會見了馬英九一行。



中評社在此次報導中充分發揮作為兩岸共同媒體和智庫媒體的獨特優勢與作用，采寫的有關圖文在兩岸四地引發廣泛關注，累計點閱量超過2億。其中，相關報導有三個最為突出的特色亮點：



第一，通過大量圖文細節生動呈現兩岸重大交流場景。隨行特派記者在隨團11天行程中，共完成115篇現場報導，累計超過10萬字，刊發圖片近千張，捕捉記錄了大量寶貴的現場細節，動情、動人的兩岸交流細節描述給讀者留下深刻印象。



第二，成為習近平總書記“中華民族”論述最大輿論解讀平台。期間，中評社充分發揮智庫媒體影響作用，對習近平總書記在“習馬二會”中涉台論述進行權威、專業、深度解析，及時發出88篇評論解讀觀點報導，包括訪問了60餘位來自大陸、台灣、美國的涉台專家學者。

