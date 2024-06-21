廣西柳州市委原書記鄭俊康被開除黨籍

中評社北京6月21日電／中央紀委國家監委網站報導，據廣西壯族自治區紀委監委消息，日前，經廣西壯族自治區黨委批准，廣西壯族自治區紀委監委對柳州市委原書記鄭俊康嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，鄭俊康喪失理想信念，背棄初心使命，權力觀扭曲，政績觀錯位，背離高質量發展要求，不落實黨中央決策部署，大搞勞民傷財的“政績工程”；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違規收受禮品禮金，將應當由本人支付費用交由他人支付，違規為親屬開展金融業務提供幫助；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。



鄭俊康嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，黨的十九大後仍不知敬畏、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予鄭俊康開除黨籍處分，按規定取消其享受的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。