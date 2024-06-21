廣西柳州市委原書記吳煒被“雙開”

中評社北京6月21日電／中央紀委國家監委網站報導，據廣西壯族自治區紀委監委消息，日前，經廣西壯族自治區黨委批准，廣西壯族自治區紀委監委對柳州市委原書記吳煒嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，吳煒喪失理想信念，背棄初心使命，權力觀扭曲，政績觀錯位，背離高質量發展要求，不落實黨中央決策部署，大搞勞民傷財的“政績工程”；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受宴請、娛樂活動安排；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品禮金，利用職權為他人謀取利益，其親屬收受財物；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。



吳煒嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，黨的十九大後仍不知敬畏、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區黨委常委會會議研究並報中央紀委常委會會議審議、中共中央批准，決定給予吳煒開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、自治區第十二次黨代會代表、柳州市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。對吳煒的開除黨籍處分決定，待召開自治區黨委全會時予以追認。