山東省政協原常委邊祥慧被“雙開”

中評社北京6月21日電／中央紀委國家監委網站報導，據山東省紀委監委消息，經山東省委批准，山東省紀委監委對山東省政協原常委、文化文史和學習委員會原副主任邊祥慧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，邊祥慧喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人在人事方面謀取利益；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份；違反工作紀律，出國考察期間擅自變更路線；不重視家風建設，對家人失管失教；將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、幹部任用、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



邊祥慧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予邊祥慧開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。