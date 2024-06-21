快評：民進黨越走越偏　“台派”也看不下去

中評社快評／台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿20日在“立法院”質詢時表示，眼看著民進黨執政8年越走越偏，認知作戰或許是選舉戰術，但不應該是執政的手段，台灣的“國會”改革關中國大陸什麼事？不扯中國大陸就沒辦法執政嗎？不抹紅就沒辦法說贏對方嗎？



陳昭姿“台派”出身，曾任台灣北社社長、“一邊一國行動黨”發言人、2012年擔任陳水扁民間醫療小組召集人，去年11月受邀列入民眾黨不分區“立委”名單，翌年1月當選。陳昭姿抨擊民進黨不扯中國大陸就沒辦法執政，說明“台派”也看不下去了。



賴清德上台執政一個月，帶給台灣的是內部仇恨對立、兩岸關係繼續惡化，台灣內外無寧日。“台灣民意基金會”18日公布最新民調顯示，賴清德聲望48.2%，相較於上個月重挫9.8個百分點，相當於上任不到一個月流失近200萬人支持。



“不扯中國大陸就沒辦法執政嗎？”陳昭姿轟綠，罵到了要害上。事實上，民進黨何止“不扯中國大陸就沒辦法執政”，民進黨“不扯中國大陸甚至就沒辦法選舉”，“抺紅抺黑”、“反中抗中”，是民進黨選舉、執政的慣用技倆。



賴清德上任不到一個月流失近200萬人支持，看不下去的“台派”，相信不只陳昭姿一人。台灣“立院”今天表決“政院”覆議案，綠營19日起試圖再策動“青鳥”大軍上街，沒想到多數時間人潮聚集不起來，遭酸菜色不夠好。有網友昨天曬出現場照片，狠酸“這就是民意！民主可以曬太陽，青鳥不行！”