顧祖華：兩岸和平不能只靠大陸單向的善意

賴清德的“台獨”挑釁不會停，兩岸對抗將是未來四年內兩岸關係的主要形態。 中評社北京6月23日電（作者 顧祖華）5月20日，台灣地區領導人賴清德正式上任。當天賴清德發表講話，被國台辦批為“台獨自白書”。大陸隨即啟動“聯合利劍—2024A”“圍台”軍演，兩岸關係進一步惡化，新挑戰、新考驗毫不意外地擺在我們面前。



一、賴清德的焦慮：“台獨”的空間已經不大



賴清德的520講話，全篇以中國稱呼大陸，並曲解所謂的“中華民國憲法”，宣稱“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，把“台灣”偷渡為“國名”，確實是一份“台獨宣言”，走上了“法理台獨”之路。然而，賴清德內心非常清楚，歷經陳水扁、蔡英文兩人的兩個八年執政，在“漸進台獨”步步為營的侵蝕下，“台獨建國”看似很近，但從佩絡西訪台開始，台灣失去了所謂的“海峽中線”，所謂的“防空失別區”已無功能，中央山脈以東也不是安全的“後山”，大陸已在台灣所謂的“禁限制水域”執法，大陸已經給“台獨”牢牢地套上了繮繩，“台灣獨立”已經成為“台獨”眼裡可望而不可及的海市蜃樓。賴清德就是企圖用“新兩國論”化解這種焦慮，為“台獨”開啟一個新的天地。



一是與大陸爭奪兩岸關係定義權，企圖掙脫“一中框架”。陳水扁上台之初發表“四不一沒有”的保證書，雖然反悔，但最後發出“台獨做不到就是做不到”的哀嘆。蔡英文任上，雖然提出了包含“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“四個堅持”，但仍強調依照所謂的“中華民國憲法”“兩岸人民關係條例”處理兩岸事務，屬於一只腳抬起但另一只腳仍在“一中框架”內。賴清德要加快“台獨”步伐，撐大“台獨”空間，就必須突破“一中框架”，掙脫“一中”的束縛。所以，賴清德雖然講了“中華民國憲法”，卻只字不提含有“大陸地區”“台灣地區”的“兩岸人民關係條例”，把兩岸描述為“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，稱大陸為中國，稱自家是中華民國、中華民國台灣、台灣，以此否定大陸“兩岸同屬一個國家”的兩岸現狀定義，賴氏“兩國論”就此出籠。

