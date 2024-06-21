廠商會推多項活動慶國慶及創會90週年

廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月21日電（記者 盧哲）今年是中華人民共和國成立75周年，同時也是香港中華廠商聯合會（廠商會）成立90周年。廠商會20日在香港灣仔舉行新聞發佈會，公佈十多項慶祝活動的詳情。



廠商會會長盧金榮在致辭時表示，廠商會一直以香港為根、國家為本，並肩負著推動香港工業發展的重要使命，“多年來，廠商會時刻關注世界工業與科技的演變、國情的發展，以及香港產業布局的調整，適時提升和拓展服務，幫助業界適應每次產業變革。近年更開拓一系列全新服務，涵蓋品牌發展，科技商品化以及可持續發展等領域，協助業界把握‘新質生產力’的機遇。”盧金榮表示，希望透過一系列慶祝活動，能與市民大眾一同回顧國家及廠商會的重要時刻及輝煌成就，凝聚社會力量，一同求新、求變、求發展，開啟經濟增長的“新質引擎”。



據介紹，廠商會的誌慶活動由本年初至年底橫跨一整年，內容多元，包括與業界探索新商機、與民同樂、人才培育、慈善活動等。其中，已圓滿舉行的活動包括在1月贊助懲教署的《重新啟航Go Go Goal !》青少年音樂劇場，以及在4月舉行的“新質生產力與香港高質量發展”高峰論壇。



下半年則有更多活動登場，重點項目包括 “廠商會90周年賽馬紀念盃”、廠商會90周年慶祝晚宴、領事酒會、工展會“廠商會90周年展覽”及大灣區國際論壇等。其中，在人才培育方面，廠商會在4月與職業訓練局簽訂了合作備忘錄，攜手強化“新質生產力”人才的培養和引進。其中，廠商會及屬下的CMA檢定中心將合共捐款450萬港元予職業訓練局，協助該局推行“職專畢業生留港計劃”，以加強香港在“新型工業化”的人才儲備。