中國吸資力強　支持股債向好

中國科技自強自立勢頭不俗，強化經濟增長動能。（大公報） 中評社香港6月21日電／大公報報導，近期中國經濟數據表現不俗，外貿表現理想，工業企業利潤轉跌為升，顯示工業生產景氣持續好轉，支持經濟企穩回升，吸引外資流入，有利人民幣股債長期向好，今年來境外投資者淨買入A股及在岸人民幣債券金額已超過去年，可見中國對外資保持強勁磁吸力。



近期港股有獲利回吐，但仍屬於正常調整，恒指回調至18000點附近，中資股成為資金吸納對象。中國經濟數據表現持續向好，上月以美元計價外貿出口增長7.6%，為四個月最高。同時，中國4月全國規模以上工業利潤按年上升4%，3月則為按月下跌3.5%。中國工業企業利潤轉為正增長，工業生產景氣好轉，特別是製造高端化、智能化、綠色化，推動產業結構化升級，增強競爭優勢，支持中國經濟長期向好，吸引外資湧入。



歐企加注中國 分享增長紅利



因此，中國是全球增長之源，保持對外資吸引力。雖然今年首四個月中國實際使用外資金額按年下跌27.9%至3602億元人民幣，主要受去年高基數影響，但首四個月全國新設立外商投資企業16805間，按年增長19.2%。若從來源地看，歐洲企業繼續增加投資中國，西班牙、德國、荷蘭對華投資分別增長2.6倍、34.7%及9.5%，分享中國增長紅利。



事實上，外資看好中國市場規模大、產業供應鏈完備，特別是製造業高端化、產業結構優化，其中半導體產業勢頭強勁，國產化戰略下，芯片自給率逐步提升。芯片股中芯國際、華虹半導體等備受市場追捧，表現優於大市。



據報美國芯片龍頭企業英偉達面對華為集團自主研發昇騰910B芯片的競爭，被迫下調供應中國市場的H20芯片的價格。中國科技自強自立勢頭不俗，具後發先至能力，強化經濟增長動能。事實上，中國5G領先全球，自2019年發放5G商用牌照以來，直接帶動經濟總產出約5.6萬億元人民幣。可見中國創新發展動能強勁，證明美國無理打壓，阻不了中國經濟與科技進步。



外資買人民幣債 超去年近倍



中國科創發展勢頭強勁，支持經濟高質量發展，境外投資者加碼A股步伐從未停止，市場估計今年來已淨買入金額600億元人民幣，高於去年全年432億元人民幣。其實，即使A股有所回升，但估值尚未修復至合理水平。以滬深300指數為例，預測市盈率約12倍，仍然低於19倍歷史中位數，意味A股還有很大上升空間。至於境外投資者買入在岸人民幣債券的積極性更強，首五個月淨買入規模5500億元人民幣，比去年全年2800億元人民幣，高出接近一倍。



另外，美歐經濟及金融不穩之下，中國國債成為搶手貨，發行萬億特別國債市場反應佳，新一批50年期350億元特別國債比首批30年期特債更搶手，認購倍數為5.38倍，為有紀錄最高，凸顯市場對提供長期穩定收益的人民幣資產有強大需求。



中國經濟韌性強、潛力大，為人民幣股債資產價格長期向好提供堅實基礎，外資加注中國的熱度將進一步升溫。