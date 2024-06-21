鐵路網整體功能再提升

新建滬寧合高鐵引入合肥樞紐工程跨店埠河特大橋左線首個連續梁合龍現場。（來源：新華社） 中評社北京6月21日電／據新華社報導，今年以來，我國鐵路建設勢頭強勁，一大批重大工程建設加速，高鐵新動作不斷，鐵路網整體功能進一步提升。同時，中歐班列單月運量再創新高，“公轉鐵”勢頭良好，鐵路客貨運輸能力進一步增強，為推動我國經濟持續回升向好、保障人民群眾生產生活提供了有力支持。



工程建設加快



6月4日，由中鐵上海工程局承建的柳梧鐵路4標項目金田跨平武高速公路連續梁提前15天合龍，打通了跨平武高速特大橋T梁架設通道，標誌著項目建設取得突破性進展，為推進後續施工奠定了堅實基礎。



6月15日14時15分，52738次貨運列車順利通過內蒙古自治區和遼寧省邊界老哈河特大橋。中鐵二十二局京通鐵路項目總工程師李廣威介紹，這標誌著京通鐵路朝陽地至通遼段順利完成橋梁更換任務，限速由原來的60公里／小時提升至100公里／小時，為我國華北地區通往東北地區的第三條鐵路幹線全面提速運營打下堅實基礎。



中國國家鐵路集團有限公司發改部負責人介紹，今年以來，國鐵集團充分發揮鐵路建設投資拉動作用，高質量推進鐵路重點工程建設，深入實施了一批聯網、補網、強鏈工程，強化安全、質量、投資、環保控制，鐵路建設保持良好態勢。



5月份以來，浩吉鐵路閆家溝至玉皇廟聯絡線開通運營，浩吉鐵路、包西鐵路兩大煤運通道順利實現互聯互通；川青鐵路鎮江關至黃勝關段全線控制性工程德勝隧道順利貫通；梅州至龍川高鐵全線鋪軌完成，集寧經大同至原平高鐵全線開始鋪軌，滬渝蓉高鐵武漢至宜昌段全線隧道貫通，巢湖至馬鞍山城際鐵路馬鞍山長江公鐵大橋、寧波至舟山鐵路金塘海底隧道等一批重點工程取得重要進展。

