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王小洪會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任
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2024-06-21 10:58:05
中評社北京6月21日電／據新華社報導，國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪20日在京會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔。
王小洪表示，去年以來，雙方深入落實兩國元首重要共識，在禁毒、非法移民遣返等領域取得許多可視化成果。中方願同美方在相互尊重、管控分歧、互利合作的基礎上，繼續加強禁毒領域雙多邊交流合作。希望美方同中方相向而行，重視並切實解決中方關切，以務實合作成果增進兩國人民福祉。
雙方同意就相關問題繼續保持溝通。
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