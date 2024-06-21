中金：美債息回落　恒指料升穿22000

只要市場情緒改善，恒指有望回升至兩萬點水平。（大公報） 中評社香港6月21日電／大公報報導，港股好淡爭持，投資者觀望後續變化，中金昨日大派定心丸。中金首席海外與港股策略分析師劉剛相信，港股不虞回落至今年初或今輪升浪開始前的低位。若果市場情緒改善，恒指有望回升至早段時間水平，即19000點至20000點。如果美債息率回落及企業盈利收復，恒指更有機會升至22000點以上。



外資配置中資股呈上升趨勢



對於港股早前大幅飈升，劉剛昨日出席記者會時表示，該次升市主要是投資者對美國聯儲局降息抱著樂觀態度，以及對美股英偉達（NVDA）首季業績的憂慮。展望港股後市，劉剛相信，大市不會回落至年初或今輪升浪開始前的低位，只是要繼續往上走，需要更多催化劑，包括美聯儲減息，內地財政政策成功推動私人部門融資，以及企業盈利改善。對比A股，港股仍有一定優勢，包括估值偏低、流動性敏感，港股市場有較多上游周期板塊，及盈利較佳的互聯網股份等。



近日境外資金持續通過滬深股通淨賣出300億元人民幣內地A股。劉剛認為，最壞的時候已經過去，外資在中資股的配置近期呈現上升趨勢。



中金一直推薦分紅主題搭配成長主題的“啞鈴”結構，劉剛透露，該結構在今年仍然取得不錯的效果。從全球資產的角度，他向投資者推薦三個方向，第一是股市整體回報下行，可關注高分紅等穩定回報資產。第二是政策支持或景氣向上板塊，建議局部加杠杆電信設備、技術硬件、半導體、軟件與服務板塊股份。第三是具備結構性漲價能力板塊，如供給受限的資源品與公用事業，部分必需消費品。



美科技股現價過高



對於美國經濟，劉剛表示，美國居民按揭、企業信用債發行大幅增加，“搶跑”減息帶來的效果，令到美聯儲早前宣布維持利率不變。美股方面，劉剛稱，美股有基本面支撐，企業盈利動能將繼續帶動美股走高。然而，美國科技股現價估值過高，上行空間有限，建議等待回調後再吸納。