﻿摩通唱好中資科技股　預測可升25%

中評社香港6月21日電／大公報報導，繼兩年前轉軚唱淡中資科技股後，摩根大通亞洲TMT行業研究聯席主管姚橙新近發表看好觀點。姚橙接受訪問時指出，由於中國宏觀指標數據顯示經濟有企穩的早期跡象，這將成為催化中資科技股向上的關鍵因素，預計後續股價有約20%至25%上升空間。



星展同樣看好中資科技股，建議下半年積極尋找機會收集科網和科技硬體等板塊內優質股票。星展重申對港股後市樂觀看法，對恒指未來12個月基本情境目標20300點。



姚橙（圓圖）在2022年3月發表看淡中資科技股的報告，調低騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等28只股份的投資評級，並宣稱中國科技行業“不可投資（Uninvestable）”。當時該研究報告引起各方關注。姚橙在同年5月份發出另一份報告，轉軚全面看好中資科技股，認為內地互聯網產業正在擺脫各種不確定性，在短期及長期基本面因素驅動下，中資科技股股價或會出現超過預期漲幅。姚橙當時上調多只科技股投資評級，把騰訊、阿里巴巴評級調整至“增持”。



星展看好高收益國企股



姚橙今年接連表達對中資科技股看好看法。今年4月，姚橙預測中資科技股見底。儘管中資科技股已走出一段上漲行情，姚橙仍然看好中國科技股。他近日接受訪問時表示，基於成本結構改善及競爭減弱，中國科技股股價未來會有約20%至25%上漲空間。



姚橙認為，通過自上而下的觀察，如果中國宏觀經濟﻿復甦，電商股將受益於消費周期性﻿復甦。觀察近期宏觀指標數據，中國經濟已經顯示出企穩的早期跡象，這是今年迄今中國科技股上漲的主要推動力，並會成為主導未來股價趨勢的關鍵因素。中國科技行業能夠在發展期就實現盈利增長，從長遠來看，市場應該獎勵那些具備盈利可持續性的公司。科網股昨日股價跟隨整體大市向下，騰訊跌0.36%，報387.60元。阿里巴巴股價跌1.07%，報73.40元。美團（03690）股價跌1.23%，報119.90元。



星展同樣看好中資科技股。星展表示，下半年投資主題，首先是科網、科技硬體等產業優質股票，尤其是能夠獲得市場份額並提高股東價值的股份。其次是持有高收益的國企股。星展重申看好港股觀點，對恒指未來12個月（至2025年6月）基本情境目標20300點，2024年預測市盈率9.7倍。



市場流動性有望改善



星展又謂，中國經濟正在回穩及結構性再平衡，當局有望出台更多支持政策，而市場流動性有望改善。此外，潛在減息、內地資金持續流入，對下半年港股表現亦有提振作用。



星展最新推薦下半年十大首選股，包括瑞聲科技（02018）、安踏體育（02020）、中國移動（00941）等股份。此外，“自上而下”挑選值得關注的國企股，包括中國建材（03323）、華潤置地（01109）、中國中鐵（00390）等股份。