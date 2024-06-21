中評社北京6月21日電／網評：對快遞單上的虛假廣告應做到源頭治理



來源：光明日報



快遞單上掃碼抽水杯、雨傘的“福利”不少，似乎輕鬆可得，但記者調查後發現，這些掃碼抽獎中獎率極低，抽中的多是充值送話費券、送白酒等其他“大獎”。在領獎頁面的層層跳轉中，不少消費者遭遇充值陷阱，或是推銷套路，更有甚者被套取了個人隱私信息。記者調查顯示，快遞始發站工作人員表示印有廣告的快遞單並非他們張貼的，發貨商家則稱是打印快遞時自帶的廣告，其不能控制廣告，也不清楚廣告的來源。部分快遞驛站負責人表示快遞包裹入庫時使用菜鳥或兔喜生活的系統打單，廣告是自動帶出來的。



在網購的流程中，一些商家會在快遞盒內放置“好評有禮、好評返現”的卡片，且消費者做出好評後確實收到了返現。一些人正是利用這一機會刻意“搭便車”，在快遞盒的面單處張貼廣告，甚至在快遞面單上發布廣告來吸引消費者，很多消費者也會傾向於信任這些廣告。



如果這些廣告是客觀真實的，倒也無可厚非，畢竟法律未禁止在快遞盒上張貼廣告，也未禁止直接在快遞面單上發布廣告。然而，這些廣告幾乎全部是虛假廣告。如所謂的“充值100元抵扣200元話費”獎項不過是5元、10元的話費券，需要充值4000元才能用完；所謂“掃一掃抽雨傘”的廣告中，中獎概率為十萬分之一。這些廣告，不僅讓消費者損失錢財，還會洩露個人信息，更可能掉入刷單騙局等陷阱中。



報導中提到，快遞驛站發貨前通過系統打印快遞面單時，廣告就自動出現了，有可能是打單系統設置的廣告。還有企業會將提前印好廣告的空白快遞單賣給快遞員或商家，快遞單被打印出來後自然就貼在快遞上，且該企業在廣告處塗抹有特殊藥水，打單機器自帶的廣告，不會覆蓋原本的廣告內容。