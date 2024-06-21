“2024·上合組織國家文明對話”舉行

中評社北京6月21日電／據新華社報導，“2024·上合組織國家文明對話”活動20日在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行。來自上海合作組織八個成員國130多名代表出席，嘉賓圍繞“搭建上合國家文明對話合作之橋，推動人類文明發展進步”主題展開深入探討。



上海合作組織副秘書長索海爾·汗表示，上海合作組織始終致力於促進各國人民間相互理解，發展並豐富文化、文明內涵，傳承民俗傳統。公共外交作為上合組織國家合作領域之一，是深化各國人民相互瞭解對方文明、歷史、傳統和思想的橋梁，為國與國關係賦予了真摯友誼。



哈薩克斯坦文化與信息部文化委員會副主席阿以登·卡帕舍夫說，參會嘉賓圍繞上合組織國家對世界文明發展的貢獻展開深入探討，包括如何傳承和保護精神價值、文化遺產，如何進一步深化人文合作。



本次對話活動還設置了智庫、文化遺產與保護、青年三個分論壇，聚焦“破解時代之問 凝聚上合智慧”“守護文明根脈 促進交流互鑒”“揚青春之帆 創上合未來”三大議題。



發言嘉賓一致認為，“2024·上合組織國家文明對話”搭建了上合組織國家間文明交流互鑒的重要平台，為上合組織國家攜手並進創造良好契機，同時進一步推動全球文明倡議的落實落地。此次活動還為即將舉行的上海合作組織阿斯塔納峰會營造良好氛圍。