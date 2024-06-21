美國奧克蘭槍擊事件致15人受傷

中評社北京6月21日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州奧克蘭市19日晚發生槍擊事件，造成15人受傷。



奧克蘭警方20日表示，槍擊事件發生在該市梅里特湖舉行的一場未經批准的六月節慶祝活動期間。有人踩上一輛汽車引擎蓋引發鬥毆，進而發生槍擊事件。



警方表示，傷者已被送往當地醫院救治，至少一名傷者情況危急。目前案件正在調查中，警方尚未因槍擊事件逮捕任何人，也不清楚開槍者人數。



據美國媒體報導，2021年，在梅里特湖舉行的六月節慶祝活動期間就曾發生槍擊事件，造成1人死亡、多人受傷。