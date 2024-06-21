香港股樓交投　撤辣後拍住上

近來，外來資金投入香港樓市及股市回復增長趨勢。（大公報） 中評社香港6月21日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，今年2月底財政司司長陳茂波新一份財政預算案公布的樓市撤辣，可謂是香港十多年實施樓市印花稅以來首度破天荒壯舉，將水深火熱的本港樓市環境扭轉過來。港樓得到本地及外來資金支持之下，與同樣得到資金力撐的港股亦從低位反彈，一同步入正常情況，股樓投資者漸漸安心。



在未公布撤辣之前，本港住宅樓市可謂苦不堪言，因為欠缺資金支持，表現呆滯。而港股亦有同樣遭遇，交投冷淡，恒生指數亦乏力上升。



樓市和股市是香港主要經濟動力所在，假如雙雙低沉會對香港打擊不小。幸而特區政府在公眾強烈要求之下，終於將實施十多年的辣招撤去，令樓市回復正常運作。撤去辣招以後，樓市恢復靈活性，3、4及5月樓市都表現活躍，一二手住宅樓都各有捧場客。



香港股市及樓市是不同市場，但如果其中一個轉趨活躍，亦會帶旺另一個市場，兩個市場並非割離。本年初，港樓平淡之際，港股恒指亦低見約14800點低位，低沉的氣氛被謔稱為股樓雙殺。市場氣氛低迷，直至2月底樓市撤辣之後，股市才重上16000點之上，然後反復橫行。



去到3、4、5月樓市氣氛大旺，亦刺激股市更上一層樓，5月恒指衝上約19700點近期高位。樓股兩個投資市場，只要其中一個有表現，有時會帶動另一個市場造好，令社會整體氣氛改善。



恒指上升是有成交額支持，並非乾升。在年初時期，港股成交額不少日子低於1000億元，但去到4月經已普遍有1100億元以上，其後5月6日更見過單日成交額逾1800億元，5月份超過1500億元成交額的日子也不少。



外來資金加快流入



外來資金投入香港樓市及股市有增長趨勢，情況經已比年初時有所改善，這反映了香港樓市股市的成交都有所增加，看來今年重新有外來資金流入。



有“新興市場之父”之稱的麥朴思，最近又重新看好中國市場，認為隨著中國政府出招解決內房問題，內房信貸危機將會出現轉機。香港是中國內地市場的南大門，港股港樓有一定吸引力，未來將會有更多投資者資金崔護重來。