香港失業率維持3%　反映經濟良好

近三年本港失業率走勢圖（大公報） 中評社香港6月21日電／大公報報導，本港最新失業率維持3%不變，各行業的失業率變動幅度普遍不大，就業不足率則微升至1.2%，主要在樓房裝飾和修葺業、清潔業等。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率仍屬低水平，展望將來隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。有經濟學者表示，現時失業率水平已屬於社會自然失業率，本港已接近“全民就業”的狀態，反映整體經濟良好。



政府統計處昨日發表最新勞動人口統計數字，今年3月至5月經季節性調整的失業率為3%，與2月至4月的數字相同。與2月至4月比較，3月至5月期間各行業的失業率變動不一，但幅度普遍不大。從人數上看，失業人數由11.37萬人上升至11.62萬人，增加約2500人。



就業不足率微升



同時，就業不足率由2月至4月的1.1%，上升至3月至5月的1.2%，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，清潔及同類活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。同期的就業不足人數亦由4.05萬人上升至4.47萬人，增加約4200人。



在本港總就業人數方面，2月至4月的總就業人數為369.41萬人，到3月至5月已上升至369.69萬人，增加約2800人。同期的總勞動人口亦由380.78萬人上升至381.31萬人，增加約5300人。



孫玉菡表示，3月至5月經季節性調整的失業率繼續低企，各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個三個月期間相比變動不一，失業人數輕微上升2500人至116200人，但仍屬低水平；就業不足率亦處於1.2%的低水平。展望將來，孫玉菡表示，隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。



浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《大公報》訪問時表示，3%的失業率已算較低水平，一般西方經濟學者會定義為自然的失業率，部分人可能會轉工或休息，屬於暫時失業，而香港過去幾年失業率最低為2.8%，此次都是維持這個水平，反映出香港整體經濟良好。



麥萃才指出，看失業率不能單看百分比，也要看流動人口有無變動，若很多人移民或退休，失業率亦會下跌；根據政府數字，專才入境的數字不斷增多，但失業率沒有明顯上升，表明香港有更多人就業，也為香港經濟提供一些上升動力，“本身3%已算很低，暫時可以維持現時的水平，不能期望進一步下跌，不是到零就是最好，因為會有一個自然的失業率，現在已經接近全民就業的狀態。”



建築業變動較大



至於就業不足率方面，麥萃才表示，就業不足通常只限於某幾個類型工種，包括建築行業等，可能與散工開工不足有關。他認為，未來變動較大的亦可能是相關行業，但整體會與香港經濟結構轉變、環球經濟狀況、市民和旅客消費的更改等相關，出現正常調整。