秦嶺腹地出好菜　高山菜品饋港人

陝西省商洛市商南縣生態環境優越。(香港文匯報) 中評社香港6月21日電／香港文匯報報導，商南三月不化雪，空氣土壤無污染。



6月的秦嶺，滿目青翠，微風拂過。“這一茬土豆長勢真好，再過幾天就要採摘，不日便將出現在香港市民的餐桌上了。”看著群山峻嶺間一壟壟綠油油的土豆秧，陝西商南供港蔬菜基地負責人、陝西好璟佳原實業有限公司董事長梅建中難掩心中的喜悅。位於秦嶺腹地的陝西省商洛市商南縣，“一山分秦楚、一腳踏三省”，是中國高山蔬菜的最佳適生區之一。2023年起，這裡出產的蔬菜首次供港贏得好評，在剛剛結束的家鄉市集嘉年華上，來自商南的秦嶺果蔬和山珍大受香港市民歡迎。梅建中告訴香港文匯報記者，過去一年的良好反饋，讓企業看到供港市場的廣闊前景，正新建大棚基地嘗試更多品種種植，希望讓更多的香港市民未來品嘗到更多來自秦嶺的饋贈。



“我們從小都是看著香港電影、聽著香港歌曲長大的，哪怕沒去過但對香港也很是嚮往。”梅建中說道。2022年4月，香港代表到商南考察後，被這裡獨特的自然資源所吸引。在商南縣委、縣政府的協調下，梅建中正式投身供港澳蔬菜事業當中。



沒有病蟲害 土地還富硒



西起甘肅、橫貫陝西、東抵河南的秦嶺，是長江與黃河兩大水系的分水嶺，也是中國的中央水塔和重要的生態安全屏障。商南縣是南水北調的水源涵養地，對生態保護幾乎到嚴苛程度。“我們首批供港蔬菜種植地挑選了自然條件最好的十裡坪鎮，海拔在800—1，500米，有‘三月不化雪’之說。”除了空氣、水和土壤無污染不含重金屬這個基本條件，十裡坪鎮地處高寒山區、光照充足、雨量充沛、晝夜溫差大，幾乎沒有病蟲害存活的條件，所以不用施任何農藥。

