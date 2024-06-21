中評社香港6月21日電／香港文匯報報導，作者餘宜發發表文章說，在曼谷其中一天，突然想到一間便利店買一些零食及飲料。那個時候我們在冷藏櫃挑東西，一個騙我們的人就用英文跟我們說：“先生你好﹗”然後他在架上拿一樣東西給我看，還問我們，你覺得這個東西是50泰幣？還是5，000泰幣？因為我們是在泰國，以我們的理解，在便利店貨架上面拿到的東西，應該不會是5，000吧，而且那個東西看起來像糖果之類的東西，反正我記得是一個擺放零食區的，然後我便回答他：“應該是50元吧。”他便用非常感謝我幫了他很大忙的態度，說得很浮誇。



那個時候也沒發覺有什麼不對，可能就是一個需要幫助的人吧，然後他把手上東西放回去貨架，看起來好像很刻意的，然後他又說：“你們從哪裡來？”我便回答：“從香港來。”他說：“香港我知道。”全程他都是以流利的英語跟我對話，感覺他是美國人。他繼續跟我傾談聊東聊西，然後突然問香港的貨幣是什麼樣？你們不是用人民幣？剛好好像推廣香港的機會，所以跟他聊了很多關於人民幣跟港幣有哪些不同，希望藉著機會介紹香港，或者是介紹香港一些特色給他知道。然後他跟我說：真的嗎？“我對貨幣非常感興趣，請問可以看下你的港幣嗎？”剛好我身上面沒有港幣，因為通常我出外旅遊，只帶少量港幣，能足夠付香港機場回家時候的士錢便可以，而且都會把港幣放回酒店夾萬。其實他們的詐騙方法就例如：“我用一張50歐元可以跟你換一張100港元嗎？”如果我中計的話，他用比較多的歐元來換取我的港幣其實好像不錯。



當他知道我沒有港幣在身，突然就轉頭直接走出門口，令我很錯愕，剛才聊天聊得很開心，是不是我做錯了什麼？後來我發覺，原來他一切鋪排都是為了騙我，他就是從開始跟你搭訕引起你的注意，甚至他問人民幣或是港幣都已經想好了。因為他可能知道香港人友善，說到自己居住的地方的問題便希望繼續聊下去，特別是用貨幣來引起興趣。



有一些泰國朋友跟我說：“在這裡詐貨幣騙子非常多。”通常都會出現在觀光客附近地區，藉著跟你聊天拉近距離，讓你降低你的防備之後，再有機會便下手。大家要小心啊﹗