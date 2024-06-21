陝西商南秦嶺生態供港蔬菜，脆嫩鮮美、營養豐富，綠色無污染。圖為當地種植的包菜。 香港文匯報 中評社香港6月21日電／香港文匯報報導，隨著秦嶺高山蔬菜上到香港市民餐桌，越來越多“養在深閨人未識”的秦嶺山珍亦受到香港市場的關注。日前，在香港舉辦家鄉市集嘉年華期間，商南縣便緊抓機遇，在港舉辦了一場秦嶺山珍走進香港的品鑒推介活動，冀推動更多商南秦嶺農特產品銷往粵港澳市場。



預製菜遠銷東南亞等國家



得天獨厚的生態資源、便捷發達的交通區位、底蘊豐厚的產業基礎，造就了商南“茶菌果、藥畜菜、酒水魚”等秦嶺山珍卓越的品質和絕佳的口感。在香港舉行的品鑒推介會上，商南縣現場展出了茶葉、香菇、木耳、獼猴桃、天麻、冷水魚等20多種名優農特產品，受到與會嘉賓和香港市民的青睞與好評。



據瞭解，商南的茶葉、香菇、三文魚等10個產品入選全國名特優新產品名錄，茶葉種植面積位居陝西省前列，淡水三文魚養殖規模居陝西省第一、全國第三，獼猴桃連續四年出口沙特阿拉伯等國家和地區，以商南農特產品為原料加工的預製菜，遠銷馬來西亞等東南亞國家。



更多商南山珍進入港澳市場



“商南縣的農特產品豐富多樣，綠色有機，無污染、高品質，是值得廣大消費者信賴的優質農產品。”作為商南供港蔬菜項目的合作方，香港長樂集團有限公司董事長景哈利對商南農特產品情有獨鍾，他表示有信心和商南縣攜起手來，將更多的商南山珍推向港澳市場。



在陝西好璟佳原實業有限公司的展廳里，梅建中拿著一款零添加的獼猴桃汁高興地向香港文匯報記者表示，這款產品很快就要進入香港超市了，香港民眾馬上就能品嘗到來自秦嶺原生態、零添加的美味獼猴桃汁。



據瞭解，在香港舉行秦嶺山珍品鑒推介活動期間，商南縣的農特產品廣受歡迎，現場便簽約了三個項目。梅建中告訴香港文匯報記者，作為商南人，看到家鄉的產品在香港得到大家的讚賞，非常開心。他亦希望在做好有機蔬菜供港的同時，也能讓商南更多的特色產品走到香港市民的餐桌上去，讓大家品嘗到更好的、有機的、健康的、養生的、環保的特產。