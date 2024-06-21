菲律賓執政聯盟瀕臨破裂

菲律賓民眾上月在美國駐菲大使館外示威，抗議美菲舉行聯合軍演。（圖源：法新社） 中評社北京6月21日電／據大公報報導，菲律賓副總統、前總統杜特爾特之女薩拉.杜特爾特19日宣布，從現任總統馬科斯的內閣中辭職，辭去教育部長和反叛亂特別工作組副主席的職務。她將繼續擔任副總統一職。這意味著薩拉和馬科斯的執政聯盟進一步“走向破裂”，政治鬥爭白熱化加劇。分析指，由於在對華政策等問題的立場上存在較大分歧，杜特爾特家族和馬科斯家族兩大菲律賓政治家族“決裂”的可能性日益升高。



菲律賓總統通訊辦公室主管加拉菲在一份聲明中表示，總統已經接受薩拉的辭呈，但薩拉沒有給出辭職的理由。“薩拉拒絕說明辭職原因，她將繼續擔任副總統，我們感謝她的服務。”



馬科斯不斷倒向美國



薩拉當天在一場記者會上表示，她“辭職不是因為能力不足，而是因為真正關心教師和年輕人”。



政治觀察人士稱，由於一直以來存有分歧，薩拉此番辭職“並不意外”，馬科斯和杜特爾特兩大家族的聯盟也“注定會瓦解”。薩拉2022年作為馬科斯的副手競逐總統大選，兩人的聯盟被稱為“團結團隊”。菲律賓媒體當時稱，薩拉的加入，讓馬科斯借助了杜特爾特家族的龐大人脈，最終贏得了壓倒性的勝利。



去年以來，隨著馬科斯一改杜特爾特任內政策，不斷倒向美國，馬科斯─杜特爾特聯盟的裂痕不斷加深，今年兩大家族的矛盾更是日益公開化，屢屢爆發罵戰。杜特爾特1月在一次公開演講中炮轟馬科斯是“癮君子”，甚至提出將其罷免的可能性。馬科斯隨即抨擊杜特爾特的判斷力受到芬太尼影響。



馬科斯當時否認自己與杜特爾特間的矛盾影響到他與薩拉之間的關係，堅稱“團結團隊”仍然充滿活力。對於杜特爾特此前針對馬科斯的言論，薩拉則表示，她尊重家人的意見，但“不一定同意家人的所有意見”。

