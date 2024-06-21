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遼寧省盤錦市政協副主席王尚君被查
http://www.CRNTT.com   2024-06-21 12:56:48


中央紀委國家監委官網截圖
　　中評社北京6月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，據遼寧省紀委監委消息：遼寧省盤錦市政協副主席王尚君涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受遼寧省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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